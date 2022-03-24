РИАМО - 24 мар. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ретейлеров «Пятерочка» и «Магнит» из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее местные жители пожаловались на горячую линию антимонопольного органа о том, что в магазинах Воронежской области не имелось достаточного количества сахара.

В ведомстве объяснили, что компании умышленно поддерживали ажиотажный спрос на сахар, несмотря на его крупные запасы на складах. Выяснилось, что «Пятерочка» и «Магнит» синхронно не поставляли в магазины продукцию.

В случае подтверждения вины участникам сговора грозят оборотные штрафы.

Ранее представители крупнейших торговых сетей Подмосковья подтвердили, что в регионе имеется достаточный товарный запас сахара и гречки. Вместе с ФАС России и прокуратурой органы власти работают над недопущением необоснованного повышения цен.