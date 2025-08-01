ТАСС: Пентагон сослался на Белый дом при вопросе об атомных подлодках

Пентагон не стал комментировать заявление президента США Дональда Трампа о переброске атомных подводных лодок, сообщает ТАСС .

Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social, что отдал приказ о передислокации двух американских атомных подводных лодок «в надлежащие районы». Поводом он назвал «провокационные заявления» заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

В Пентагоне на запрос ТАСС о деталях операции ответили уклончиво: «Мы полагаемся в этом плане на Белый дом». Куда именно направлены субмарины и какие именно, военное ведомство раскрывать отказалось.

Напряженность возросла после серии резких заявлений Медведева. 28 июля в X (бывший Twitter) он предупредил, что ультиматумы Трампа в адрес России — «шаг к войне». 31 июля в Telegram он иронично отреагировал на слова президента США о «мертвой экономике» РФ, напомнив о системе «Периметр» («Мертвая рука») — советском механизме гарантированного ответного ядерного удара.

«Пусть вспомнит, как опасны „ходячие мертвецы“», — написал Медведев со смайликом.

Ранее Трамп критиковал экономики России и Индии, называя их «мертвыми», а также резко высказывался в адрес Медведева.