Театр Моссовета сообщил о смерти Еремина

Юрий Еремин пришел в Театр Моссовета уже признанным мастером, за плечами которого были годы успешной работы в Ростове-на-Дону, руководство Центральным театром Советской Армии и Московским драматическим театром имени А. С. Пушкина.

Его постановки — такие как нашумевшая «Палата № 6» по Чехову — гремели на международных фестивалях от Европы до США. В Театре Моссовета он поставил 18 спектаклей, каждый из которых стал событием. «Герой нашего времени», «Идиот», «Морское путешествие 1933 года» до сих пор идут при полных залах, подтверждая качество его режиссуры.

Еремин был виртуозом интерпретации русской классики — его умение раскрывать характеры через точные детали и работать с актерами ставили его в один ряд с великими. Параллельно с постановками он воспитал поколение артистов в Щукинском училище и на мастер-классах за рубежом, сказано в некрологе.