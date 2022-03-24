РИАМО - 24 мар. Совет депутатов городского округа Луховицы избрал в четверг главой муниципального образования Сергея Тимохина, сообщает министерство территориальной политики Московской области.

В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Луховицы избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса и возглавляет местную администрацию.

Тимохин родился в 1983 году в Мурманской области. Закончил в 2006 году Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева. Работал в правительстве Москвы, в Счетной палате РФ, Избирательной комиссии Московской области. Занимал должность и.о. городского округа Луховицы.