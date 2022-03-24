РИАМО - 24 мар. В столице более 60% заболевших туберкулезом составляют приезжие. Отмечается снижение показателя заболеваемости на фоне пандемии, сообщила д. м. н., профессор, главный внештатный специалист фтизиатр Депздрава Москвы, директор Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Елена Богородская.

Среди впервые выявленных больных на территории города 62,2% составляют приезжие», - рассказала Богородская.

Она добавил, что распространенность туберкулеза в Москве составляет 11,3 на 100 тыс. населения.

Заболеваемость постоянных жителей столицы в 2021 году составила 7,2 на 100 тыс. человек, с 2012 года этот показатель снизился в 3,1 раза.

Богородская пояснила, что туберкулезом можно заразиться через контакт с пациентом при нахождении более 6 часов в одном помещении с плохой вентиляцией, воздушно-капельным путем и через употребления в пищу инфицированных продуктов питания.