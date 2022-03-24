РИАМО - 24 мар. В столице с 2012 года в 8 раз снизилось число детей, заболевших туберкулезом, сообщила заместитель заведующего филиалом по медицинской части филиала детского отдела Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Татьяна Севостьянова.

«За 10 лет число детей, заболевших туберкулезом, снизилось в 8 раз. Начиная с 2018 года, заболеваемость детей в Москве не превышает 4 случая на 100 тыс. детского населения», – рассказала Севостьянова.

Она добавила, что среди постоянных жителей столицы этот показатель составляет 1-2 на 100 тыс. детского населения.

Территориальный показатель заболеваемости детей снизился в 2021 году в 5,3 раза по сравнению с 2019 годом и составил 3,6 на 100 тыс. детского населения.

«Это свидетельствует о стабильной эпидемиологической ситуации, несмотря на влияние пандемии», – отметила Севостьянова.