РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Чистопольской в подмосковной Балашихе, в результате возгорания никто не пострадал, сообщается на странице Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона в соцсети «ВКонтакте».

Сигнал о пожаре в квартире на верхнем этаже многоквартирного дома на Чистопольской улице поступил в ЕДДС округа 23 марта в 12:04.

В ликвидации возгорания было задействовано 10 единиц техники. Эвакуировано 25 человек, пострадавших нет.