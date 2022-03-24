РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Спасатели территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, что лед на водных объектах Люберец растаял за минувшие сутки более чем на 1 см, сообщили в теруправлении.

Спасатели регулярно проводят рейды и измеряют толщину льда на водоемах.

Жителей предупредили об опасности нахождения на льду. Особое внимание просят уделять профилактическим беседам с детьми, так как участились случаи выхода юных горожан на лед. Также рекомендовали завершить сезон подледной рыбалки.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.