РИАМО - 24 мар. В столице с 2012 года улучшились показатели по заболеваемости туберкулезом, этому поспособствовала новая модель оказания помощи. Так, были определены новые группы риска, проведены профилактические мероприятия, сообщила главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения города, директор Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Елена Богородская.

Показатели по туберкулезу в Москве уменьшились за последние 10 лет: по территориальной смертности — в 3,1 раза, по смертности постоянного населения — в 5,8 раза, по заболеваемости постоянного населения — в 3,9 раза, по распространенности — в 5,8 раза.

«Таких показателей удалось достигнуть благодаря тому, что мы уже на протяжении 10 лет реализуем новую модель оказания противотуберкулезной помощи населению, где было активизировано амбулаторное звено противотуберкулезной службы», - рассказала Богородская.

Она добавила, что, помимо этого, были определены и научно обоснованы новые группы риска туберкулеза в Москве, проводятся масштабные профилактические работы в очагах инфекции. За последние 2-4 года были определены новые группы риска, появившиеся в том числе в пандемию, и в них проведены масштабные профилактические мероприятия.

За это время в Москве было открыто более 20 кабинетов профилактики раннего выявления туберкулеза в различных медицинских и немедицинских организациях. В пандемию были внедрены специальные организационные формы лечения в виде стационара на дому, налажен дистанционный мониторинг за состоянием больных.