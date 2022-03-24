РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Общественная приемная местного отделения партии «Единая Россия» 25 марта организовывает бесплатную юридическую консультацию для жителей городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Консультацию проводят в рамках Всероссийского дня оказания бесплатной юридической помощи.

«Встретиться с юристом можно, предварительно записавшись по телефону: 8(495)503-55-36. Прием проходит в помещении местного отделения «Единой России» по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №22», - сказал руководитель общественной приемной Ашот Маргарян.

Прийти на консультацию можно с 11:00 до 13:00.

«Бесплатная юридическая помощь оказывается жителям округа на базе общественной приемной с 2017 года. Прием проводится один раз в месяц. Люберецкое отделение «Единой России» одно из первых в Подмосковье применило подобную практику. За это время поддержку получили более 150 человек», - подытожил Маргарян.

Также 25 марта люберчане смогут задать вопросы депутату Мособлдумы Игорю Коханому. Прием населения начнется в 14:00.