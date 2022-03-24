РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Жители подмосковного Подольска могут пройти опрос и сообщить, сталкивались ли они с коррупцией со стороны сотрудников Госавтоинспекции за последние 6-12 месяцев. Об этом сообщили в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Социологический онлайн-опрос необходим для оценки эффективности деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений должностных лиц. Его проводит Госавтоинспекция Московской области среди жителей региона.

Гражданам требуется ответить на вопрос «Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлениями коррупции со стороны сотрудников Госавтоинспекции за последние 6-12 месяцев?». Респонденты могут выбрать предусмотренные опросом ответы.

Принять участие в опросе можно до 31 марта по ссылке: https://50.мвд.рф/socioligy/гибдд.

Для сообщения о любых неправомерных действиях со стороны сотрудников полиции можно обратиться по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области: 8(495)692-70-66.