РИАМО - 24 мар. Показатели заболеваемости туберкулезом в Москве снизились на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщила главный внештатный специалист фтизиатр Департамента здравоохранения Москвы, директор Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Елена Богородская.

«В Москве на фоне пандемии отмечается стратегическое снижение эпидемиологических показателей по туберкулезу», – рассказала Богородская.

Она добавила, что в 2021 году территориальный показатель смертности от туберкулеза в столице составил 1,2 на 100 тыс. человек и за 10 лет снизился в 2,8 раза.

Туберкулез занимает второе место после коронавируса по смертности. Ежегодно в мире туберкулезом заболевает около 10 млн человек. В 2021 году в период пандемии смертность от него увеличилась до 1,5 млн человек в год.

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