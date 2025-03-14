В Хабаровске 20-летнему юноше с коксартрозом вручили повестку в армию

На 20-летнего жителя Хабаровска Даниила К. завели уголовное дело за уклонение от службы. При этом у парня «непризывной» диагноз, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Молодому человеку прислали повестку осенью прошлого года. В это время он лежал в больнице, проходил обследование и лечение. Парню поставили диагноз: коксартроз и артроз (заболевание ног — ред.). При наличии таких болезней призывникам обычно дают категорию «В», которая освобождает от службы в армии.

Мама молодого человека пришла по доверенности в военкомат и рассказала обо всем. После окончания стационарного лечения Даниил уже сам пришел туда. Во время прохождения военно-медицинской комиссии ему не подтвердили опасный диагноз и вручили повестку.

А в феврале 2025 года Даниилу сообщили, что в отношении него СК возбудил уголовное дело за уклонение от службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Сейчас призывник пытается обжаловать решение призывной комиссии через суд. Он собрал необходимые медицинские документы. Родственники Даниила подали жалобу в военную прокуратуру.

При этом молодой человек в данный момент проходит лечение. Его состояние ухудшается.

Ранее стало известно, что в ГД хотят разрешить проходить альтернативную службу на заводах гособоронзаказа. Уже сформирован законопроект.