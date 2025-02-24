В ГД хотят разрешить проходить альтернативную службу на заводах гособоронзаказа

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сформировал законопроект, который разрешит проходить альтернативную гражданскую службу на заводах, которые выполняют государственный оборонный заказ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Если закон будет принят, то человек, работающий на предприятии гособоронзаказа, сможет вместо стандартной срочной службы проходить альтернативную. Необходимость внести такие нововведения обусловлена тем, что на многих предприятиях наблюдается дефицит кадров, необходимых для своевременного выполнения задач, отметил Нилов.

Чтобы решить проблему недостатка сотрудников, можно отправлять призывников проходить альтернативную гражданскую службу на военные предприятия. К тому же такой шаг поможет нарастить объем гособоронзаказа и ускорить сроки его выполнения, считает депутат.

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов предложил поддержать законопроект, по которому участникам спецоперации будет полагаться земельный участок под индивидуальное жилое строительство.