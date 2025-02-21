Депутат Нилов предлагает давать участникам СВО землю под ИЖС

«К сожалению, закон пока не принят, но, я уверен, в Год защитника Отечества он должен быть принят моими коллегами по Государственной думе при поддержке правительства, ветеранов и министерства обороны», — сказал Нилов во время пресс-конференции на тему «Ко Дню защитника Отечества: поддержка участников СВО».

Он уточнил, что это закон о предоставлении земли под ИЖС каждому участнику СВО.

«Чтобы герой построил свой дом, посадил сад, вырастил трех сыновей или больше!» — подчеркнул депутат.

Нилов уверен, что это крайне важный вопрос.