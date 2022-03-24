РИАМО - 24 мар. В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии поступили 3 новых видеоэдоскопических стойки. Они будут применяться при проведении малоинвазивных операций через небольшие проколы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ключевыми особенностями такого метода являются минимальная травматичность и сокращение сроков восстановления после операции.

«Мы продолжаем оснащать наши медицинские организации современным оборудованием. Это позволяет выводить качество оказания медицинской помощи в Подмосковье на новый уровень», – заявила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

По ее словам, на покупку новых стоек было направлено свыше 65 млн рублей. Оборудование оснащено современными камерами высокой четкости и мониторами высокого разрешения.

Благодаря этому врачи уже во время операции смогут получать детализированное изображение, а система 3D позволить эффективнее проводить медицинские манипуляции с помощью лучшей визуализации расположения органов.

Как заявил руководитель отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром МОНИИАГ, доктор медицинских наук Александр Попов, приобретенное оборудование поможет улучшить результаты лечения и восстановления пациенток после удаления миомы матки, эндометриоза, при онкологических и других заболеваниях.