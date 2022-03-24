РИАМО - 24 мар. Новая станция Митьково появится на будущем МЦД-3. Горожане, проживающие в районах Сокольники и Красносельский, получат новые маршруты по столичному региону, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в указанных районах проживает более 100 тыс. человек.

«У пассажиров МЦД-3, к запуску которого мы продолжаем активно готовиться, появится еще одна пересадка на метро. С Митьково можно будет перейти на станцию «Сокольники» «красной» линии, на будущую станцию БКЛ и наземные маршруты», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Эта станция будет в составе Митьковской соединительной ветви. Эту ветку сейчас реконструируют сотрудники РЖД.

После проведения работ будут связаны Ленинградское и Казанское ж/д направления. Таким образом, получится новая сквозная линия МЦД-3 через центральную часть столицы.