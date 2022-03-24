РИАМО - 24 мар. Российская нефтяная компания «Лукойл» купила 100% акций ООО «ТК ЕКА», которая управляет сетью из более чем 100 АЗС и автомоек в Московском регионе, сообщает ТАСС.

Сведения предоставлены из данных системы «Спарк». Кроме того, «Лукойл» приобрел 100% долей в компании «ЕКА-Процессинг».

Соответствующие изменения случились 23 марта. Сумма сделки не раскрывается.

ТК «ЕКА» является одним из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и Подмосковье: 85 АЗС и 33 автомойки. Также у компании имеется станция экспресс-зарядки электрокаров.

Ранее вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев объяснил, почему цены на бензин в ряде российских регионов стали падать в последние недели.