В Богородском округе открыли современный технопарк «Кванториум»

Яркое, знаковое событие произошло в образовательной сфере Богородского округа. 19 марта прошло торжественное открытие технопарка «Кванториум» на базе Центра образования № 5 в г. Ногинск, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Среди почетных гостей был Герой России, космонавт Максим Сураев, который дал высокую оценку увиденному, подчеркнув значимость подобных инициатив для юного поколения и выразив уверенность в успешном развитии данного проекта.

Здесь представлены такие направления, как естественнонаучное, робототехника, биотехнологии, хайтек — в общей сложности 22 кружка. Шесть лабораторий оборудованы по последнему слову техники. В преподавательский состав вошли молодые специалисты — победители всероссийских олимпиад, кандидаты и доктора наук. Здесь созданы все условия для интеллектуального и творческого развития юных жителей Богородского округа.

Как отметила заместитель главы округа Евгения Устякина, отрадно, что молодые педагогические кадры решили вернуться в родной округ и привнести свежие идеи и энергию в образовательный процесс, обогащая его новыми методиками и подходом к обучению.

Надо сказать, уже не первый год в муниципалитете практикуется единая система образования, и технопарк в этом смысле не стал исключением. А это значит, что все дети и педагоги (не только из ЦО № 5) имеют возможность прийти в стены данной школы для занятия проектной деятельностью.

Команда Богородского округа порядка 5-6 лет шла к тому, чтобы реализовать данный масштабный образовательный проект. Благодаря поддержке Правительства Московской области и Министерства образования МО это, наконец, стало возможным.

Технопарк создает единую площадку для развития инженерных, естественнонаучных и цифровых компетенций школьников округа, обеспечивает подготовку к всероссийским олимпиадам и формирует кадровый потенциал для предприятий региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.