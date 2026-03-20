У берегов Вануату произошло землетрясение
У побережья Республики Вануату в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает ТАСС.
Эпицентр находился в 173 километрах к юго-востоку от столицы республики города Порт-Вила с численностью населения порядка 35 тыс. человек. Очаг залегал на глубине десяти км.
О пострадавших или разрушениях не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее мощное землетрясение произошло во вторник в Магадане. Толчки силой около 5 баллов зафиксировали неподалеку от города.
