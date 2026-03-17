Мощное землетрясение произошло в Магадане

Мощное землетрясение произошло во вторник в Магадане. Толчки силой около 5 баллов зафиксировали неподалеку от города, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, в домах затряслись люстры, пропало электричество, а у некоторых машин сработали сигнализации.

Все городские службы приведены в режим повышенной готовности. Также возможны перебои в подаче воды.

Ранее снежная лавина сошла на трассу федерального значения в Петропавловске-Камчатском. В регионе была объявлена лавинная опасность.

