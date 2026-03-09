сегодня в 07:26

Лавина сошла на автотрассу в Петропавловске-Камчатском

Снежна лавина сошла на трассу федерального значения в Петропавловске-Камчатском, сообщает РЕН ТВ .

В местном МЧС отметили, что машин и людей под снежными завалами не оказалось. Дорожная техника начала расчистку трассы.

В крае была объявлена лавинная опасность. На территории есть повышенная вероятность схода лавин в горной местности. Она сохранится до 11 марта.

Также 8 марта у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2.

