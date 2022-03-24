РИАМО - 24 мар. Девелоперы, которые являются участниками программы создания мест приложения труда за пределами Третьего транспортного кольца в столице, получат преференции при определении размера банковской гарантии, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мэр Москвы (Сергей Собянин – ред.) утвердил пакет антикризисных мер поддержки для девелоперов, которые возводят в столице объекты по программе создания мест приложения труда. Теперь срок предоставления банковской гарантии, необходимой для реализации проекта, продлен до 6 месяцев, а при определении размера гарантии исключена привязка к ключевой ставке Центрального банка России – она зафиксирована на уровне 9,5% годовых», – сказал Ефимов.

Он добавил, что инвесторам также предоставили возможность продлить на 6 месяцев сроки исполнения по некоторым условиям соглашений.

Чтобы обеспечить надлежащее выполнение обязательств по созданию рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца, девелоперы предоставляют банковскую гарантию на время отсрочки по внесению арендной платы или платы за изменение вида разрешенного использования. Если инвесторы не выполнят условия, льгота, которую они получают от Москвы, будет возращена.

В рамках принятых мер по новым соглашениям срок предоставления банковских гарантий вырос с 3 месяцев до полугода, по заключенным – по обращению инвестора гарантию могут вернуть и предоставить снова через полгода по ставке 9,5% годовых.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что собственники земельных участков, которые поменяли вид разрешенного использования территорий под строительство, а потом заключили с Москвой соглашение о создании мест приложения труда, зачастую предоставляют сразу 2 банковские гарантии в разные структуры. Такая ситуация возникает в тех случаях, когда оформляется рассрочка по платежам за изменение правового статуса земли и банковская гарантия становится доказательством последующего денежного взноса. Новая мера поддержки предоставляет застройщику возможность вернуть такой документ. Благодаря этому можно сэкономить на процентах, которые начисляются банком за использование гарантии.

Программа создания мест приложения труда действует в Москве с 2020 года. Основная цель программы заключается в обеспечении сбалансированной застройки спальных районов с учетом потребности в рабочих местах, снижение маятниковой миграции в центр столицы, уменьшение нагрузки на общественный транспорт и дороги. В рамках программы девелоперы получают льготу при изменении вида разрешенного использования земельных участков под возведение жилья, если в то же время они строят промышленные, коммерческие и соцобъекты за пределами МКАД и ТТК. ​