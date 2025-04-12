МЧС предупредило москвичей о мокром снеге в ночь на воскресенье

Согласно прогнозам синоптиков, с 23:00 субботы до 8:00 13 апреля на территории столицы ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах, температура воздуха понизится до отрицательных значений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автолюбителям советуют не превышать скорость, соблюдать дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров во время движения.

Жителям и гостям столицы рекомендуют быть внимательными и осторожными, не укрываться под деревьями, обходить шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП необходимо звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.