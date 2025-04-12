Все избирательные участки закрылись в Люберцах

В 20:00 закрылись все избирательные участки в городском округе Люберцы. Помещения сданы под охрану, сообщает Мособлизбирком.

Всего работало 196 избирательных участков. Выборы проходят в связи с избранием депутатов вновь образованного муниципального образования.

По состоянию на 20:00, явка избирателей составила 5,59%.

Жителям доступно несколько форм голосования: можно прийти на избирательный участок по месту жительства, отдать свой голос на дому или в медучреждениях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.