Все избирательные участки закрылись в Люберцах
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В 20:00 закрылись все избирательные участки в городском округе Люберцы. Помещения сданы под охрану, сообщает Мособлизбирком.
Всего работало 196 избирательных участков. Выборы проходят в связи с избранием депутатов вновь образованного муниципального образования.
По состоянию на 20:00, явка избирателей составила 5,59%.
Жителям доступно несколько форм голосования: можно прийти на избирательный участок по месту жительства, отдать свой голос на дому или в медучреждениях.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.