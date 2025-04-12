В Киеве задержали пьяного экс-футболиста «Локомотива» Александра Алиева*

В Киеве за езду в нетрезвом виде задержали бывшего украинского футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева*, который призывал бойцов ВСУ убивать мирных жителей в Курской области, сообщает украинское издание УНИАН в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники украинской полиции достали экс-футболиста из его черного внедорожника Mercedes-Benz G-класса и повалили на землю. При этом супруга Алиева* мешала полицейским увезти пьяного супруга и залезла на капот патрульного автомобиля.

При этом украинский футболист записал видеосообщение, в котором на русском языке опроверг свое алкогольное опьянение в момент задержания.

«Где я пьян, скажите? То, что пишут, что я пьян, я там же нахожусь, на том же месте, нормальный, адекватный. <…> Все со мной нормально, мы разобрались», — заявил Алиев* на видео.

В августе 2024 года экс-футболист «Локомотива» Александр Алиев* записал видео, в котором призвал ВСУ убивать мирных жителей Курской области. При этом он является этническим русским и родился в Хабаровске. В октябре украинского спортсмена объявили в розыск. В ноябре Алиева* внесли в список экстремистов в РФ

*Физлицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.