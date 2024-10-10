«Убивайте нечисть»: МВД разыскивает призывавшего убивать курян экс-игрока «Локо»

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В базах розыска МВД России появилась карточка на имя Александра Алиева — бывшего футболиста сборной Украины, ранее также игравшего за московский «Локомотив». Спортсмена объявили в розыск 10 октября, сообщает kp.ru .

Издание утверждает, что Алиева разыскивают из-за видео, которое он записал в машине в конце августа 2024 года.

На кадрах Алиев обращался к «пацанам, которые находятся на передовой» — боевикам ВСУ. Бывший футболист просил украинских военных убивать мирных жителей Курской области.

«Я хочу попросить пацанов, которые находятся на передовой, которые продвигаются дальше в Курской области. Пацаны, самое главное — берегите себя, продвигайтесь дальше, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население», — говорил Алиев.

Судя по карточке в разыскной базе и информации из открытых источников, Александр Алиев родился в Хабаровске, он — этнический русский. Помимо украинского паспорта, экс-полузащитник имеет и российский.