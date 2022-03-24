РИАМО - 24 мар. АО «КАМА» до 2024 года создаст опытные образцы первого российского электромобиля, который в том числе сможет подойти для такси и каршеринга. Для этого власти Москвы и предприятие подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Мы хотим, чтобы на улицах города появлялись собранные у нас автомобили. А еще считаем, что будущее — за электромобилями, которые сокращают выбросы в атмосферу. Надеемся, что совсем скоро в Москве могут появиться российские электрические авто. Для этого мы подписали соглашение о сотрудничестве с АО «КАМА» — разработчиком современных электрических автомобилей и IT-решений для них», — сказал заммэра столицы, глава Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, в Москве есть огромные возможности для электрокаров. Это и рынок такси, и каршеринга, также развивается сеть электрозарядок.

Ликсутов подчеркнул, что власти Москвы будут помогать отечественным производителям, так как развитие экологичных видов транспорта и технологий является приоритетным направлением.

Программа «Энергия Москвы» развивается с 2019 года. В 2021 году на федеральном уровне принята «Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года». Ее главная цель — сделать транспорт в городе экологичным, а инфраструктуру для электротранспорта — доступнее.

Заммэра напомнил, что сегодня Москва — один из мировых лидеров по числу автомобилей такси и каршеринга.

«Мы также готовы помогать отечественным производителям, чтобы их электрические авто пришли в парки такси и каршеринга. Мы начали сотрудничество с АО «КАМА». Мы окажем компании поддержку для скорейшего появления российских электромобилей на дорогах столицы», — резюмировал Ликсутов.