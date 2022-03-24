РИАМО - 24 мар. В период весеннего нереста на территории Московской области усилили охрану рыбных запасов. Такая мера предусмотрена Планом мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности в 2022 году, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.

Во время весеннего нереста либо полностью запрещается ловля рыбы, либо вводятся ограничения.

Так, с 22 марта по 1 июня под ограничения попадают водоемы охладители Шатурской и Электрогорской ГРЭС, а с 1 апреля по 10 июня – остальные рыбохозяйственные водоемы.

Во время весеннего нереста ловить рыбу можно лишь вне нерестовых участков, поплавочными или донными удочками с берега с общим количеством крючков не более 2 штук у одного рыболова.

Также в это время нельзя передвигаться по водоемах на всех видах моторных маломерных и прогулочных судов в запретных районах.