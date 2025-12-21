Женщине проткнули легкое во время иглоукалывания в Казахстане

В Казахстане женщине повредили легкое во время сеанса иглотерапии. В итоге травма внутреннего органа привела к развитию пневмоторакса, сообщает Baza .

Известно, что 72-летняя Галина прибыла в санаторий «Уба» в поселке Выдриха для оздоровления. Во время сеанса акупунктуры она ощутила внезапную острую боль, но врач не придал этому значения и отпустил пациентку после завершения процедуры.

По словам дочери Галины, на следующий день состояние ее матери ухудшилось. Персонал санатория предположил сердечные проблемы и вызвал скорую помощь, но никто не упомянул о проведенной накануне процедуре иглоукалывания.

Прибывшие медики исключили инфаркт и рекомендовали Галине обратиться в областную больницу по месту жительства. Вернувшись в Усть-Каменогорск, она вызвала скорую помощь, и рентгеновское обследование показало прокол легкого и пневмоторакс.

В итоге женщину немедленно госпитализировали и провели срочную плевральную пункцию, удалив из легкого 1,5 литра воздуха. После инцидента женщина подала заявление в полицию на врача, проводившего процедуру иглоукалывания.

