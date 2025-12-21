«Отойди, н****, дурная башка»: россиянка в Таиланде встретила гигантского питона

Россиянка сняла на видео огромного питона на берегу моря в Таиланде. За кадром друзья девушки ругали ее матом и требовали отойти от пресмыкающегося, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что россиянка максимально близко приблизилась к питону, который отреагировал поднятием головы с поверхности пляжа. Пока девушка старательно снимала ролик, ее друзья за кадром ругали ее матом и требовали как можно скорее отойти подальше, так как питон мог ей навредить.

«Не подходи, б****! Дурная башка, б****, отойди! Отойди, укусит! Отойди, она башку подняла! Аня, отойди, н****! Ты не понимаешь, какие они резкие? Аня, б****! Аня!» — кричали за кадром друзья девушки.

Судя по кадрам, длина питона была несколько метров. Змея лежала на пляже Пхукета у кромки воды, где ее периодически омывали волны. Чем закончилась эта история, не сообщается.

Ранее сообщалось, что огромный питон едва не убил сотрудника электростанции. Мужчина выжил только благодаря коллегам, которые сумели отбить его у змеи.

