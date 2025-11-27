Огромный питон чуть не убил сотрудника электростанции — видео

В Индии огромный питон неожиданно напал на сотрудника электростанции, который пришел открыть задвижку трубопровода. Змея быстро сковала ноги мужчины и начала душить, но убить не успела благодаря коллегам пострадавшего, которые успели оказать помощь, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что после нападения огромного питона мужчина начал громко кричать и звать на помощь. Коллеги сотрудника электростанции пришли на помощь спустя 20 минут после того, как питон начал душить пострадавшего. На тот момент мужчина сопротивлялся из последних сил.

На опубликованных кадрах видно, как несколько человек разжимали хватку змеи, пока не освободили из нее ноги мужчины.

После этого сотрудники электростанции начали забивать питона. Чем в итоге закончилась история для змеи — не уточняется.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Таиланде женщина два часа боролась с огромным питоном, который пытался ее задушить. В итоге крики пострадавшей услышали соседи и вызвали спасателей, которые освободили ее из цепкой хватки змеи.

