РИАМО - 24 мар. В 2022 году на проблемных территориях 21 округа Московской области планируют построить 30,4 км и реконструировать 32,9 км воздушных и кабельных линий электропередачи, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Работы по строительству и реконструкции ЛЭП ведутся в целях повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. В настоящий момент в регионе уже построили 15,2 км новых воздушных и кабельных ЛЭП и реконструировали 12,8 км существующих ЛЭП.

В планы на 2022 год также входят замена 554 опор ЛЭП, расчистка от растительности 31,4 га охранных зон вдоль ЛЭП (12,7 га уже расчищено), а также капитальный ремонт 70 трансформаторных подстанций (32 отремонтированы).

Мероприятия по повышению электроснабжения потребителей проводятся в Раменском округе, Домодедове, Ступине, округе Пушкинский, Щелкове, Чехове, Егорьевске, Красногорске, Истре, Орехово-Зуевском округе, Люберцах, Ленинском округе, Одинцовском округе, Солнечногорске, Клину, Электрогорске, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Дубне и Мытищах.

«Работы по обновлению электросетевого хозяйства проводятся в районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. В основном это были жалобы на качество электроснабжения», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей проводятся в городских округах Подмосковья наряду с ежегодными производственными программами АО «Мособлэнерго».