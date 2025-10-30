Медсестры России начали тренироваться на VR-пациентах
Фото - © Telegram-канал "Baza"
В России медсестры переходят от работы с реальными пациентами к VR-симуляторам с трехмерными больными, где можно смоделировать летальный исход, сообщает Baza.
Инновационная образовательная платформа активно внедряется в медицинские учебные заведения и больницы различных регионов РФ. Врачи и медсестры, используя VR-шлемы, получают возможность тренироваться в виртуальной среде: проводить диагностику, выполнять инъекции и осуществлять уход за виртуальными пациентами.
Каждый виртуальный больной имеет свою индивидуальную медицинскую карту и систему оценки действий специалиста. Создание этого симулятора заняло у разработчиков 3,5 года.
Виртуальные пациенты в симуляторе обладают реалистичными характеристиками, включая дыхание, реакции и поведение. Разработчики утверждают, что порой студенты эмоционально реагируют на смерть виртуального пациента, проявляя искренние чувства.
