Медсестры России начали тренироваться на VR-пациентах

В России медсестры переходят от работы с реальными пациентами к VR-симуляторам с трехмерными больными, где можно смоделировать летальный исход, сообщает Baza .

Инновационная образовательная платформа активно внедряется в медицинские учебные заведения и больницы различных регионов РФ. Врачи и медсестры, используя VR-шлемы, получают возможность тренироваться в виртуальной среде: проводить диагностику, выполнять инъекции и осуществлять уход за виртуальными пациентами.

Каждый виртуальный больной имеет свою индивидуальную медицинскую карту и систему оценки действий специалиста. Создание этого симулятора заняло у разработчиков 3,5 года.

Виртуальные пациенты в симуляторе обладают реалистичными характеристиками, включая дыхание, реакции и поведение. Разработчики утверждают, что порой студенты эмоционально реагируют на смерть виртуального пациента, проявляя искренние чувства.

