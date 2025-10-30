сегодня в 20:42

Брат Галкина* подал в суд на Life

В Савеловский районный суд Москвы поступил иск от брата шоумена и телеведущего Максима Галкина* Дмитрия. Он адресован к ООО «ДИДЖИТАЛ НЬЮС» (Life.ru), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

Дело связано с защитой чести, достоинства и деловой репутации. Претензия возникла из-за опубликованной изданием статьи под заголовком «Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима*».

По мнению Дмитрия Галкина, в материале изложены не соответствующие действительности и порочащие его сведения.

Подготовка дела к судебному разбирательству начнется 20 ноября.

Между тем сам Максим Галкин* и его жена Алла Пугачева, по данным СМИ, купили роскошную виллу в Болгарии. Недвижимость обошлась им в 530 тыс. евро (49 млн рублей).

* Физлицо признано иноагентом в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.