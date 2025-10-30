Стал известен секрет долголетия старейшей девственницы в мире

Клара Мидмор дожила до 108 лет и считалась «самой старой девственницей в мире». Женщина называла целомудрие главным секретом своего долголетия, однако у нее в запасе были и другие хитрости, сообщает kp.ru со ссылкой на LB.

Мидмор появилась на свет в 1903 году в Шотландии. На протяжении всей своей долгой жизни она много путешествовала и даже успела отслужить в армии во время работы в Египте. На пенсию Клара вышла в 1960-х, после чего поселилась в Корнуолле.

Женщина не была замужем и даже не думала о том, чтобы вступить в сексуальные отношения. По словам Мидмор, она так и не встретила мужчину, которого могла бы полюбить всем сердцем. При этом многие люди часто осуждали ее за это и не понимали.

Сама долгожительница же не тратила время на страсть и лишние переживания. В свой 105-й день рождения она рассказала, что помогло ей дожить до столь почтенного возраста — частые прогулки, бокал вина и отсутствие сексуальной жизни.

Мидмор скончалась в 2011 году в возрасте 108 лет.

Ранее ушла из жизни старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарру. Ей было 116 лет. До этого самой старой жительницей Земли была японская долгожительница Томико Итоока, тоже прожившая 116 лет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.