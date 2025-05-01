Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 116 лет

Ушла из жизни старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарру. Ей было 116 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

«Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, скончалась в среду в возрасте 116 лет», — говорится в сообщении.

Канабарру родилась 8 июня 1908 года. Ее стали считать самой пожилой жительницей Земли после смерти в декабре 2024 года жительницы Японии Томико Итооки, которая прожила 116 лет.

В конце 2024 года мир покинула японская долгожительница Томико Итоока, прожившая 116 лет. В 2023 году она получила титул старейшей жительницы Японии и являлась, по официальным данным, самым старым человеком на Земле.