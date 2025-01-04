Старейшая жительница Земли скончалась в Японии

В конце 2024 года мир покинула японская долгожительница Томико Итоока, прожившая 116 лет. В 2023 году она получила титул старейшей жительницы Японии и являлась, по официальным данным, самым старым человеком на Земле, пишет ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Томико Итоока ушла из жизни естественным образом 29 декабря 2024, всего через несколько недель после того, как стала старейшим человеком на планете, сменив на этом посту свою соотечественницу Фусу Тацуми.

Официально в Книге рекордов Гиннесса признание Итоока самой старой женщиной на планете состоялось в сентябре 2024 года.

После ее смерти этот титул перешел к другой долгожительнице — 116-летней Ине Канабарро Лукас из Бразилии.