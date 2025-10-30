Роспатриотцентр приглашает присоединиться к «Волонтерам Победы»

сегодня в 20:28

Роспатриотцентр развивает добровольчество среди молодежи по всей стране. Он приглашает присоединиться к команде Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Добровольцы, принимающие участие в проекте, проводят всероссийские и международные акции, заботятся о ветеранах и памятных местах, восстанавливают историю семей. С их помощью молодежь учится ценить подвиг и понимать, чем дорога свобода.

Стать волонтером может каждый: школьник, студент учитель, житель города или маленького села.

Сейчас у «Волонтеров Победы» насчитывается 89 региональных отделений, более 2 тыс. муниципальных штабов и свыше 500 центров при вузах. К добровольцам присоединились более 1,1 тыс. школьных отрядов.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте.

Роспатриотцентр поддерживает сильные инициативы и помогает каждому стать частью чего-то большего: поддерживать ветеранов, сохранять память, помогать другим. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» — один из ведущих партнеров центра.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.