Ирина Горбачева призвала россиян сократить время в соцсетях

Актриса Ирина Горбачева на «Форуме будущего» в Екатеринбурге заявила, что россиянам следует ограничить потребление цифрового контента и сократить время, проводимое в социальных сетях, сообщает «ФедералПресс» .

«Как не поехать кукухой в быстро меняющейся реальности? Меньше потреблять контента! Меньше! И это единственный вариант», — сказала Горбачева.

Актриса привела в пример Марка Цукерберга и Стива Джобса, которые даже в эпоху смартфонов пользовались кнопочными телефонами и избегали соцсетей. По ее словам, один из ее коллег по театру также отказался от мессенджеров, что создает неудобства для администрации, но позволяет ему чувствовать свою особенность.

Горбачева подчеркнула, что чрезмерное потребление контента приводит к снижению уровня сознания. Она также отметила, что производители контента, включая себя, должны осознавать свою ответственность и избегать создания массового ширпотреба.

Ирина Горбачева известна по ролям в фильмах «Аритмия», «Дыхание», «Бременские музыканты», «Обратная связь» и «Тренер». В 2016 году она получила премию «Женщина года» по версии журнала GQ.

