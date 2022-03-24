РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мар. Школу на 825 мест планируют построить вблизи деревни Сабурово в подмосковном Красногорске в 2024 году, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству объекта.

Согласно техническому заданию, в школе будут учиться дети от 1 до 11 класса, и для каждой из возрастных групп будет создана соответствующая инфраструктура. Помимо универсальных и специализированных классов, в школе будут IT-полигон, медиатека, спортивный и актовый залы, блок дополнительного образования.

На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона с площадками для подвижных игр, учебно-опытная и хозяйственная зоны, места отдыха для учащихся, а также площадка для общешкольных мероприятий.

Конкурсные процедуры будут проводиться в рамках единой закупки на проектирование и строительство. Благодаря этому подрядчик сможет оперативно подготовить проектную документацию и сразу приступить к строительству объекта, что сократит срок строительства.

Проектирование и строительство школы предусматриваются за счет средств бюджета со сроком завершения строительства в 2024 году.