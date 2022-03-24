РИАМО - 24 мар. Лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра им. А.С. Логинова завершен на 75%. Планируется, что он будет достроен уже в этом году, а в 2023 году его введут в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин в четверг проверил ход строительства лечебно-диагностического комплекса, который будет расположен на шоссе Энтузиастов.

«Надеюсь, что в следующем году он будет введен в эксплуатацию. В результате мы сможем оказывать помощь пациентам с онкологическими заболеваниями на качественно новом уровне», – заявил Собянин.

МКНЦ им. Логинова был открыт в 2013 году. Сегодня он входит в число 6 якорных онкологических стационаров. Из-за того, что здания центра устарели, а их площади не хватает для качественной медицинской помощи, было решено построить новый лечебно-диагностический комплекс.

Его строительство началось в 2020 году. Восьмиэтажное строение будет рассчитано на 570 коек. С уже существующими корпусами он будет связан крытыми переходами.

Площадь нового корпуса будет составлять 75 тыс. кв. м. По своим размерам и оснащенности он станет одним из крупнейших в России.

Пациенты центра смогут в одном месте получить все виды медицинской помощи: от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Кроме того, специалисты смогут оказывать помощь пациентам с наиболее сложными злокачественными опухолями. Врачи клиники будут применять современную систему быстрого восстановления, которая позволяет пациентам в кратчайшие сроки возвращаться к обычной жизни.

Для удобства пациентов в комплексе будет создана уникальная система мониторинга микроклимата, многофункциональные кровати будут снабжены электроприводом, а в палатах будут системы кондиционирования, душ и санузлы.

В новом комплексе будет работать современная патоморфологическая лаборатория. В ней каждый день будет проводиться свыше 10 тыс. исследований, в том числе отделение онкогенетики для выявления пациентов с наследственными формами рака.

После окончания строительства прилегающую к комплексу территорию благоустроят. Там появятся удобные проезды для внутрибольничной логистики, тротуары и открытая парковка, а также скамейки и урны.