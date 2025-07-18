В Москве еще 142 здания и строения признали объектами культурного наследия

Москва пополнила список охраняемых исторических объектов. Еще 142 здания получили статус культурного наследия, включая бывшую гимназию Веры фон Дервиз, часть усадебного комплекса знаменитого певца Федора Шаляпина и монумент первому космонавту, об этом сообщили столичные власти на официальном городском портале.

Теперь в государственном реестре насчитывается 3975 объектов. Все эти места защищены законом. Люди, которые владеют или снимают такие здания, должны заботиться о них по особым правилам, сохраняя их историческую ценность.

Так, в Гороховском переулке, в доме 10, находится старое здание, где раньше была женская школа, основанная Верой фон Дервиз. Она купила этот дом у богатого бизнесмена Ивана Шульца в 1898 году. В данной школе когда-то учились знаменитые люди — актриса Рина Зеленая и поэт Марина Цветаева. В наши дни там тоже располагается школа, но уже обычная.

Еще одно историческое здание, признанное объектом культурного наследия, находится на Чистопрудном бульваре — дом 6/19, строение 1. В прошлом там располагалось управление Курско-Киевской (Воронежской) железной дороги.

Здание, которое в настоящее время занимает Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, имеет богатую историю. Архитекторы Чичагов и Соколов перестроили его в 1891 году после покупки Обществом Московской-Киево-Воронежской железной дороги. Известный писатель Михаил Булгаков даже упомянул это строение в своем рассказе «Воспоминание». С течением времени здесь работали разные организации: Народный комиссариат просвещения, некоторые факультеты транспортного института и Управление Московского центрального радиоузла.