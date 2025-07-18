Замглавы Павловского Посада на еженедельном обходе проверила содержание округа

Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Камиля Маркова 18 июля провела еженедельный обход закрепленных территорий в городе Электрогорск и деревне Ефимово. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Совместно с представителями территориальных отделов, комиссия проверила как справляются с поставленными задачами городские службы. Осмотрели содержание дорог, дворов и других общественных пространств.

В ходе обхода, Камиля Тагировна дала следующие поручения по городу Электрогорск: произвести покос травы по всему центральному бульвару, осуществить подбор мусора на территории рынка по адресу ул. Максима Горького, д. 3а, а также поправить забор.

В деревне Ефимово местные жители обратились с вопросом по качеству воды и подтопления подвалов. Данный вопрос будет вынесен на рассмотрение с Павлово-Посадским филиалом МосОблВодоканала, а также определен план действий.

Также были даны поручения профильной службе по благоустройству детской игровой площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.