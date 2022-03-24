РИАМО - 24 мар. В Москве за последние 70 лет более чем в 50 раз сократилась заболеваемость туберкулезом, сообщила главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.

Она напомнила, что человечество столкнулось с этой болезнью несколько тысяч лет назад.

«Решить проблему, которая была у человечества на протяжении нескольких тысячелетий, в течение 50-70 лет существования лекарств против туберкулеза, сложно. Хотя за последние 70 лет заболеваемость в Москве снизилась более чем в 50 раз, а в последние три года снизилась ниже исторического минимума» - сказала Богородская в интервью РИА Новости.

По ее словам, в столице удастся избавиться от туберкулеза, как от массовой болезни. Сейчас болезнь встречается только у пациентов из групп риска.

24 марта отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом. Туберкулез остается одной из самых смертоносных инфекций в мире. Каждый день от туберкулеза умирает более 4,1 тыс. человек, и около 28 тыс. человек заболевают этой поддающейся профилактике и излечимой болезнью.