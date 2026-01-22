Дочь Шейк и Купера вышла в свет с сумкой за 125 тысяч рублей

Восьмилетняя Лея, дочь российской супермодели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера, была замечена в Париже с люксовым аксессуаром, сообщает «Лента.ру» .

Папарацци засняли девочку во время прогулки с матерью на выходе из отеля. Юная наследница звездной пары была одета в розовую шубу из искусственного меха, светлую юбку с цветочным принтом и колготки. Центральным элементом ее образа стала сиреневая сумка от французского модного дома Louis Vuitton.

Согласно данным блога Purse blog, модель из лакированной кожи оценивается примерно в 1609 долларов, что на текущем курсе составляет около 125 тысяч рублей.

Сама Ирина Шейк сопровождала дочь в элегантном черном ансамбле от Maison Margiela, дополнив его сумкой Hermes.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.