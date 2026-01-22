Трамп отложил пошлины на Европу на фоне переговоров о Гренландии

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене планов по введению торговых пошлин против восьми европейских стран, которые должны были вступить в силу 1 февраля, сообщает ТАСС .

Решение было принято после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Трамп заявил, что стороны сформировали основу для будущего соглашения, касающегося статуса Гренландии и, по сути, всего Арктического региона.

В своем выступлении американский лидер подчеркнул, что отмена пошлин является уступкой, призванной облегчить переговорный процесс.

Он описал концепцию возможной сделки как «очень хорошую» как для США, так и для европейских партнеров, и заявил, что такое соглашение, если оно будет достигнуто, должно действовать «вечно».

Ранее ситуацию с Гренландией прокомментировал президент России Владимир Путин.

