Президент России Владимир Путин прокомментировал возможные планы США в отношении Гренландии, подчеркнув, что эта тема является исключительно двусторонним вопросом между Вашингтоном и Копенгагеном и напрямую Россию не касается, сообщает РИА Новости .

Говоря о гипотетической сделке, российский лидер предположил, что цена за остров могла бы составить от 200 до 250 миллионов долларов, отметив при этом, что США, вероятно, «потянут» и сумму в миллиард.

«У нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами: в XIX веке, по-моему, в 1867 году, как мы знаем, Россия продала Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты купили у нас Аляску. В сегодняшних ценах с учетом инфляции за все эти многие десятилетия цифра была бы 158 миллионов долларов», — отметил глава государства.

Путин напомнил, что у Дании уже есть исторический опыт продажи территорий Соединенным Штатам, сославшись на пример Виргинских островов.

Он также добавил, что Дания традиционно относилась к Гренландии как к колонии и была в отношении нее «довольно жестокой».

В заключение президент повторил, что США и Дания разберутся в этом вопросе самостоятельно, и Россия не намерена в него вмешиваться.

