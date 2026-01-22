В Госдуме предложили остановить онлайн-продажу энергетиков

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что полностью поддерживает предложение остановить действующий эксперимент по онлайн-продаже энергетических напитков и категорически против его расширения на алкогольную и табачную продукцию.

Парламентарий подчеркнул, что энергетики оказывают негативное воздействие на сердечно-сосудистую, пищеварительную и нервную системы людей всех возрастов. Леонов отметил, что доступность вредных товаров через интернет, когда их можно заказать в любой момент не выходя из дома, будет лишь стимулировать потребление, и иногда «лень бывает во благо».

Его позиция является ответом на обращения врачей, направленные премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с призывом законодательно ограничить такую торговлю. В то же время Минцифры ранее анонсировало планы по запуску эксперимента по продаже российского вина на маркетплейсах уже в 2026 году с использованием биометрической идентификации покупателей.

