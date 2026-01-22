Сенатор Пушков: высокомерие Дании получило ответ в виде Гренландии

В ответ на резкое заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что «размер инвестиций Дании, как и сама Дания, не имеет значения», сенатор Алексей Пушков дал развернутый комментарий в своем Telegram-канале .

Парламентарий считает, что подобная высокомерная стилистика исходит лично от президента Дональда Трампа и транслируется его командой.

Однако Пушков отмечает, что не стоит воспринимать Данию исключительно как жертву, поскольку, по его мнению, датские политики сами долгое время отличались заносчивостью по отношению к тем, кто не соответствовал их идеологическим стандартам. По словам сенатора, основываясь на своем опыте работы в Совете Европы, он наблюдал, как датские представители пытались навязывать свои ценности другим странам, подменяя Устав ООН концепцией «мира, основанного на (западных) правилах». Их уверенность, как полагает Пушков, проистекала из членства в НАТО и ЕС и убежденности в нерушимости отношений с США.

Теперь же, как заключает политик, Дания сама столкнулась с принуждением и высокомерием со стороны ведущей западной державы, что показало тщетность ее прежней самонадеянности. Пушков видит в ситуации вокруг Гренландии проявление новой реальности, где в условиях острой конкуренции за ресурсы и территории Трамп считает, что остров «не вписывается» ни в Данию, ни в старый миропорядок, а только в его собственные правила.

